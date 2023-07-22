25 июля
﻿
Жизнь

Легенды советского кино примерили на себя образы голливудских супергероев

Искусственный интеллект изобразил советских актеров в амплуа голливудских супергероев. И вот, что из этого получилось.

Советские актеры как супергерои.
Советские актеры как супергерои.
t.me/DeepFaker

Андрей Миронов примерил на себя костюм гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Если коротко - Железного Человека. И неудивительно - Миронова заслуженно можно считать плейбоем советского кино.

Владимир Корнев тоже не рискнул кардинально менять образ и перевоплотился в Аквамена. Примечательно, что в 70-е он сыграл Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия".

Кстати, его партнершей по фильму тогда была Анастасия Вертинская, которая на этот раз стала Чудо-женщиной.

Советские актеры как супергерои.
Советские актеры как супергерои.
t.me/DeepFaker
Советские актеры как супергерои.
Советские актеры как супергерои.
t.me/DeepFaker
Советские актеры как супергерои.
Советские актеры как супергерои.
t.me/DeepFaker

Николай Караченцов взял на себя роль несокрушимого и неукротимого Халка, а Юрий Никулин - юркого и жизнерадостного Человека Муравья.

Из Олега Янковского вышел прекрасный антигерой Черной Вдовы - Красный страж, а самой Вдовой стала Наталья Варлей.

Александр Абдулов и Владимир Высоцкий поделили образ Бэтмена. В жизни Высоцкий играл Гамлета в театре - еще один драматический персонаж.

Георгию Вицину отлично подошла роль дружелюбного соседа - Человека-паука. В чем-то они даже схожи с Тоби Магуайром, одним из самых знаменитых исполнителей этого персонажа в кино. В комиксах паучка представляют в основном подростком, но Вицину роль идет как нельзя лучше.

Ранее в сети показали, как выглядели бы коты, если бы работали поварами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость