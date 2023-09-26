Показали, как выглядела улица Мало-Тобольская в Барнауле 16 лет назад

Улица Мало-Тобольская, где сейчас располагается красивая пешеходная дорожка и много интересных магазинчиков, 16 лет назад выглядела совсем по-другому.

Как выглядела улица Мало-Тобольская в Барнауле 16 лет назад. historybarnaul