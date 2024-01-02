Как в Игнатьев день защитить дом и не отпугнуть счастье: странные и мудрые запреты 2 января

Примечательный святой
Предполагают, что Игнатий родился в Сирии еще в то время, когда проповедовал Иисус Христос. В 67–107 годах он управлял церковью в Антиохии – городе, который называли королевой Востока (на его месте нынче турецкий город Антакья).
Во время гонений на христиан в Римской империи Игнатия осудили на казнь – в Риме его отдали на съедение диким зверям.
Человеком он был, похоже, выдающимся – верующие до сих пор изучают его послания, которые он написал по пути на казнь. Почитайте о нем – путешествие в Рим было примечательным.
Кланяйся дому в пояс
Но как обычно, народные обычаи, приметы, традиции развивались своим путем. Со временем Игнатия стали считать покровителем дома, уюта и внутреннего спокойствия.
Православные в этот день старались защитить жилье от нечисти. Для этого они брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Причем это действо должно было помочь защититься еще и от бедности и голода.
Дом считался хранителем семейных традиций - ему кланялись в пояс. Почтение выказывали и каждому помещению у дома - сараям, амбарам, постройкам, пишет Культура.рф.
День чужого совета
Кроме этого считалось, что 2 января надо избавляться от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое благополучие.
Правильным считалось слушать мнение окружающих - чужие советы якобы спасут от собственных ошибок.
Что нельзя делать
Не советовали в этот день мусорить в доме, пачкать его, ссориться, браниться и вести себя неподобающим образом – это, согласитесь, довольно мудрая рекомендация (вполне применимая для каждого дня).
Также считалось, что 2 января нельзя давать в долг, иначе можно отдать свое счастье. А еще в народе не советовали покупать обувь. Объяснение этому, возможно, вас удивит или покажется странным: ботинки нельзя было приобретать, чтобы не укоротить свою жизнь.
Хотя Игнатий был, скорее всего, гуманистом и к ближним относился в соответствии с заветом учителей, в народе не советовали 2 января пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулило напасти в доме.
Прогноз на август
А еще день Игнатия определял погоду на конец лета. Метель 2 января означала, что август будет холодным. Солнечный день сулил жаркий август.
2 января также день Иоанна Кронштадского. Что это значит, altapress.ru писал вот здесь.
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