Пешеходы по лужам. Как в Барнауле празднуют День семьи, любви и верности под дождем

На сцене выступили вокальные коллективы, а для детей подготовили игровую программу с клоунами.
Работали фото-зоны, прошел флешмоб и розыгрыш подарков.
Барнаульцы также прогулялись по ярмарке с продукцией алтайских производителей.
На прилавках продавали душистый мед, целебные чаи и бальзамы, полезные и вкусные сладости, косметику, спортивное питание и прочее. В том числе молочная продукция и сыры частных сыроварен.
На празднике предлагали и много готовых блюд - мороженое, сладкую вату, карамельные яблоки, плов, блюда на гриле, пироги и приготовленные раки.
Ранее altapress.ru показывал рассказывал, как «Ах! Фест» кормил и учил готовить по-алтайски.