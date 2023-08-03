Как в Барнауле на руинах Старого базара появился новый Арбат — исторический фоторепортаж altapress.ru

Ровно шесть лет назад в Барнауле ул. Мало-Тобольскую было не узнать: горы песка, щебня и брусчатого камня. Как реконструировали пешеходную улицу — покажем в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Фотокорреспондент Олег Богданов снял, как заканчивают мостить брусчаткой четную сторону будущего Арбата и вкручивают в грунт опоры черных чугунных фонарей.

Нечетную же сторону улицы рабочие расчищали от строительного мусора и засыпали щебнем. Также они избавлялись от остатков одной из лестниц еще зелененького Центрального рынка, который также был в самом разгаре восстановления.

Параллельно с ул. Мало-Тобольской реконструировали ул. Льва Толстого. В то время на ней меняли коммуникации, из-за чего на краях проезжей части появились настоящие рвы.

Работы закончили к дню города 2017 года.

Две исторические улицы начали менять по проекту туркластера «Барнаул — горнозаводской город». С 2016 года по нему также реконструировали два моста через Барнаулку, открыли лестницу в Нагорный парк, набережную, построили ливневку на пр. Ленина и т. д.