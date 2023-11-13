Как устаканить цены на бензин? Включить регулирование

Ситуация с ценами на топливо остается напряженной. Способ её регулирования предлагает партия социалистов. Суть инициативы: внести изменения в закон "О торговле", следуя которым, рост стоимости топлива в течение года тесно увязать с прогнозируемым уровнем инфляции, установленным федеральным законом о бюджете.

Как передаёт пресс-служба алтайских социалистов, законопроект о введении государственного регулирования стоимости бензина, дизтолива и авиационного керосина партийцы уже внесли в Госдуму.

- Сегодня мы видим, что власти не под силу справиться с ростом цен на топливо. Нет достаточных полномочий для контроля, – объясняет депутат Госдумы Александр Терентьев. – В результате имеем скачки роста цен на бензин, страдает и экономика, и люди, всё это приводит к росту цен на товары первой необходимости. Без государственного регулятора этот процесс «устаканить» просто невозможно.

По мнению социалистов, если сравнивать мировые и внутренние цены на нефть, заметна тенденция: вне зависимости от снижения или повышения стоимости нефти на мировом рынке в России цена топлива постоянно растёт. Анализ структуры формирования стоимости бензина показывает, что в России наценки чрезвычайно высоки на оптовом и особенно на розничном рынке – примерно 20%, хотя во многих странах мира в среднем наценка составляет всего 10%, замечают партийцы.

- Судя по последним данным, можно сделать вывод о том, что в ряде регионов страны цена на топливо формируется нерыночными методами, а путём сговора крупных игроков. На сегодняшний день всего четыре компании владеют 3/4 рынка нефтедобычи в стране. Вместе с этим они контролируют весомую часть переработки нефти и продажи бензина, и неслучайно ФАС России уже выносила предупреждение некоторым нефтяникам из-за сложившейся ситуации на фоне роста цен на моторное топливо", – добавил Председатель СРЗП Сергей Миронов.

Навести порядок на топливном рынке поможет государственное регулирование цен, заявляет партия "Справедливая Россия – За правду".