18 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Как уберечь себя от неприятностей в Ерофеев день

17 октября проходит церковный день памяти священномученика Иерофея и народный праздник Ерофеев день.

Иерофей Афинский — святой, живший в I веке. Его образ с VI века стал обязательным при написании икон Успения Пресвятой Богородицы.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Традиции Ерофеева дня

В старину считали, что с этого дня начинаются особенно сильные похолодания, ночью возможны заморозки, утром появляется иней.

В этот день доставали из сундуков и шкафов теплую зимнюю одежду. По приметам, таким образом можно отпугнуть морозы.

По дому раскладывали или развешивали лук и чеснок, которые способны отпугнуть нечистую силу. Как правило, это делали возле дверей, окон, а также кровати.

Сон в ночь на 17 октября не является вещим, однако может нести в себе полезную информацию или предупреждение. Часто сны в эту ночь являются беспокойными, тяжелыми, от которых остаётся неприятный осадок.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что нельзя делать 17 октября

  • Девушкам нельзя разговаривать с незнакомыми людьми — по поверьям, под их личиной может прятаться злой дух или специально подосланный колдун, которые сглазят или наведут порчу. Особенно это касается свободных девушек, которым могут отвести удачу в любви.
  • Играть свадьбы, венчаться — в семейной жизни частыми будут ссоры.
  • Много работать, брать на себя сверх нужного, стараться успеть больше, чем обычно — избыток деятельности может навредить как делу, так и самому человеку.
  • Поддаваться на лесть и уговоры — высок риск обмана и мошенничества.
Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные приметы на Ерофеев день

  • Красный закат — к ветреной погоде.
  • Снег выпал — до настоящей зимы осталось 40 дней.
  • Белка поменяла шубку на зимнюю — зима окажется морозной.
  • Снегирь поет — непогоду предвещает.
  • Вороны нахохлились — погода ухудшится.
  • Лошадь на свежем воздухе расфыркалась — к теплой погоде, если храпит — к плохой.
  • Береза еще не полностью сбросила листву — до первого снега долго.
  • Иней утром — по приметам к сухой и солнечной погоде.

Источник.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость