Как уберечь себя от неприятностей в Ерофеев день

Иерофей Афинский — святой, живший в I веке. Его образ с VI века стал обязательным при написании икон Успения Пресвятой Богородицы.

17 октября проходит церковный день памяти священномученика Иерофея и народный праздник Ерофеев день.

Традиции Ерофеева дня

В старину считали, что с этого дня начинаются особенно сильные похолодания, ночью возможны заморозки, утром появляется иней.

В этот день доставали из сундуков и шкафов теплую зимнюю одежду. По приметам, таким образом можно отпугнуть морозы.

По дому раскладывали или развешивали лук и чеснок, которые способны отпугнуть нечистую силу. Как правило, это делали возле дверей, окон, а также кровати.

Сон в ночь на 17 октября не является вещим, однако может нести в себе полезную информацию или предупреждение. Часто сны в эту ночь являются беспокойными, тяжелыми, от которых остаётся неприятный осадок.

Заморозки. Иней. СС0

Что нельзя делать 17 октября

Девушкам нельзя разговаривать с незнакомыми людьми — по поверьям, под их личиной может прятаться злой дух или специально подосланный колдун, которые сглазят или наведут порчу. Особенно это касается свободных девушек, которым могут отвести удачу в любви.

Играть свадьбы, венчаться — в семейной жизни частыми будут ссоры.

Много работать, брать на себя сверх нужного, стараться успеть больше, чем обычно — избыток деятельности может навредить как делу, так и самому человеку.

Поддаваться на лесть и уговоры — высок риск обмана и мошенничества.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы на Ерофеев день

Красный закат — к ветреной погоде.

Снег выпал — до настоящей зимы осталось 40 дней.

Белка поменяла шубку на зимнюю — зима окажется морозной.

Снегирь поет — непогоду предвещает.

Вороны нахохлились — погода ухудшится.

Лошадь на свежем воздухе расфыркалась — к теплой погоде, если храпит — к плохой.

Береза еще не полностью сбросила листву — до первого снега долго.

Иней утром — по приметам к сухой и солнечной погоде.

Источник.