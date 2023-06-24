Как "Титов Арену" в Барнауле готовят к огромной художественной выставке

В эти дни в "Титов Арене" идет монтаж выставки.
Как сообщали ранее организаторы, в экспозицию масштабом 4 тыс. квадратных метров войдут около 1500 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративного, монументального, храмового и театрально-декорационного искусства, а также искусствоведческих публикаций. Выставка займет всю "Титов Арену".
"Сибирь — XIII" откроется в "Титов Арене" (пр. Социалистический, 93) 5 июля в 14:00 и будет работать до 29 июля. Посетителей выставки ждут экскурсии, лекции и мастер классы. Вход на выставку и все мероприятия проекта будет бесплатным.
Межрегиональная выставка "Сибирь" — это проект "Союза художников России". Его история началась еще с советских "зональных" экспозиций 1960-х. Традиционно выставка проходит раз в пять лет в крупнейших городах Сибири. За право принять проект в 2023 году боролись три города — Новокузнецк, Кемерово и Барнаул, который открывал выставку единственный раз, в далеком 1980 году. В итоге провести "Сибирь — XIII" доверили барнаульцам. Проект реализуется с использованием субсидии из бюджета Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие культуры Алтайского края".