К Родительскому дню городские службы привели в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора. На территории кладбищ провели противопожарную опашку и обработали от клеща.
Традиционно на городских кладбищах жителям Барнаула предоставят бесплатные мешки для мусора и хозяйственный инвентарь.
Рядом организуют продажу необходимой ритуальной продукцией.
Власти города организуют бесплатный подвоз к пяти кладбищам Барнаула. В Родительский день будет ходить 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. На трамваях разместят таблички «Бесплатно».
Бесплатный транспорт будет ходить до кладбищ с 7:00 до 18:00 без остановок, сообщает мэрия Барнаула.
Предусмотрены дежурные автобусы, которые смогут увезти жителей домой в позднее время.
«В точках отправления будут дежурить специалисты дорожного комитета администрации Барнаула и представители перевозчиков, а на кладбищах также — сотрудники полиции и народные дружинники», — сообщают в ведомстве.
Бесплатный общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:
В связи с проведением Родительского дня в Барнауле изменится движение трамвая № 7. Маршрут трамвая сократят до площади Свободы.
Пассажирам, которые следуют до Змеиногорского тракта, советуют пересесть на бесплатный специальный маршрут. Такая возможность представится на проспекте Красноармейском на двух остановках: «Улица Анатолия» и «Улица Пушкина».
После 18:00 трамвай № 7 будет работать в обычном режиме.