25 апреля
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Жизнь

День поминовения усопших. Как пройдет Родительский день в Барнауле

Дата Родительского дня в 2023 году выпадает на 25 апреля. В Радоницу горожане отправятся помянуть усопших родственников. Altapress.ru рассказывает, как организуют Родительский день в Барнауле.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.
1
Уборка кладбища

К Родительскому дню городские службы привели в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора. На территории кладбищ провели противопожарную опашку и обработали от клеща.

2
Помощь жителям

Традиционно на городских кладбищах жителям Барнаула предоставят бесплатные мешки для мусора и хозяйственный инвентарь.

Рядом организуют продажу необходимой ритуальной продукцией.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.
3
Как организуют бесплатный подвоз барнаульцев?

Власти города организуют бесплатный подвоз к пяти кладбищам Барнаула. В Родительский день будет ходить 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. На трамваях разместят таблички «Бесплатно».

Бесплатный транспорт будет ходить до кладбищ с 7:00 до 18:00 без остановок, сообщает мэрия Барнаула.

4
А назад с кладбищ увезут?

Предусмотрены дежурные автобусы, которые смогут увезти жителей домой в позднее время.

«В точках отправления будут дежурить специалисты дорожного комитета администрации Барнаула и представители перевозчиков, а на кладбищах также — сотрудники полиции и народные дружинники», — сообщают в ведомстве.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
5
Маршруты транспорта

Бесплатный общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:

6
Изменения в движении транспорта

В связи с проведением Родительского дня в Барнауле изменится движение трамвая № 7. Маршрут трамвая сократят до площади Свободы.

Пассажирам, которые следуют до Змеиногорского тракта, советуют пересесть на бесплатный специальный маршрут. Такая возможность представится на проспекте Красноармейском на двух остановках: «Улица Анатолия» и «Улица Пушкина».

После 18:00 трамвай № 7 будет работать в обычном режиме.

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