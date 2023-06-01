Как пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - программа

Утверждена программа Литературного фестиваля Роберта Рождественского. Он пройдет в Алтайском крае с 20 по 24 июня в нескольких городах и селах региона. Об этом сообщает краевое Министерство культуры.

Мероприятия в Барнауле

Первые дни фестиваля - с 20 по 23 июня - пройдут в Барнауле.

Фестиваль начнется в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Для зрителей подготовили просветительскую программу про жизнь и творчество поэта. А также покажут клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Р.И. Рождественского» и видеоподборку песен на его стихи.

21 июня в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова состоится литературно-музыкальный праздник, посвященный 100-летию Расула Гамзатова. Роберт Рождественский был его другом и переводил его поэзию.

22 июня в Барнауле откроется Межрегиональный семинар молодых литераторов. Также в Алейске пройдет творческая встреча с писателями – участниками фестиваля: Ладой Пузыревской (г. Новосибирск) и Игорем Паниным (г. Москва).

23 июня зрители смогут вживую пообщаться с дочерью поэта Екатериной Рождественской. Она презентует документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского» (реж. П. Меняйло) в кинотеатре «Мир». А вечером гостей фестиваля приглашают на концерт в краевую филармонию.

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. altairegion22.ru

Финальный день фестиваля

В финальный день фестиваля мероприятия пройдут сразу в несколько местах - в самом селе Косиха и на Яре любви.

В Косихе состоится экскурсия по мемориальному музею, посвященному Рождественскому. А также откроется выставка, на которой расскажут о студенческих годах поэта.

На Яре любви с 11 до 20 часов пройдет масштабный концерт, на котором исполнят народные песни и даже устроят рок-фестиваль.