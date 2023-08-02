С 09:40 до 10:00 на Мемориале Славы (Площадь Победы) возложат цветы и почести солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

С 10:30 по 11:30 на Власихинском кладбище (ул. Власихинская, 144) пройдет панихида на Аллее Памяти - возложение цветов и почести солдатам, погибшим в военных конфликтах разных лет.

С 12:00 по 18:00 на территории Театральной площадки "Спичка" (ул. Ползунова, 37) состоится спортивно патриотическое мероприятие, где ветераны ВДВ и гости праздника смогут поучаствовать в метании ножей, разборке-сборке АК-74, армрестлинге, поднятии гири, перетягивании каната, крутящимся турнике.

Там же с 16:00 до 18:00 можно будет посмотреть концертную программу и отведать солдатскую кашу из военно-полевой кухни.

Кроме того, горожане смогут увидеть показательное выступление разведывательной роты в/ч 52929, поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Солдату" и в семейном празднике с игровой программой для детей. А также пройти мастер-класс по укладке парашюта Д-5, Д-6.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на День ВДВ.