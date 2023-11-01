1 ноября
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Жизнь

Как проводить осень на Иванов день - приметы и традиции

На Руси первого ноября провожают осень на Иванов день. Православная церковь почитает память священномученика Садока, епископа Персидского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Заморозки, осень.
Заморозки, осень.
СС0

Традиции Иванова дня

В старину ноябрь считался главным свадебным месяцем. Тяжелые полевые работы остались позади и появлялось больше времени для праздников.

Традиционные блюда 1 ноября готовили из курицы. Варили вкуснейший суп с лапшой, а также пекли пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курники.

По традиции в этот день наши предки специально насыпали во дворе зерно, чтобы прилетели сороки. Если сорока принимает угощение, то домовой не будет беспокоить хозяев дома в течение зимы.

Суп.
Суп.
СС0.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Нельзя убивать пауков — в них души умерших родственников приходят навестить.
  • Не стоит отказывать в подаянии — иначе можно навлечь нищету.
  • Нельзя оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.
  • Не рекомендуется стирать одежду — можно привлечь беды.
  • Не держите окна и двери открытыми, иначе можно впустить в дом злых духов.
Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Приметы Иванова дня

  • Если ночью выпал снег, а небо звездное, то скоро ударят морозы.
  • Если идет дождь, то снег выпадет только к концу месяца. ·
  • Выпал снег и высокая влажность – весной будет много подснежников.·
  • Снегопад за окном – весна будет холодной и ненастной. ·
  • Сорока под окном — к новостям.
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