Как провести незабываемый день рождения в Москве

Если вам предстоит отметить день рождения в столице, и вы хотите удивить своих друзей, стоит заранее продумать сценарий мероприятия. Вариантов – десятки, и какой станет идеальным именно для вас, мы не знаем. Ниже мы расскажем о пяти интересных способах организации праздника.

Морская прогулка

Аренда катеров и яхт с капитаном или без – прекрасный способ организовывать незабываемый праздник. В зависимости от того, сколько человек будет присутствовать на вашем мероприятии, выбирается подходящий «транспорт». Например, для компании из 4 человек стоит выбрать катер по Москве-реке, а для большего числа людей подойдет яхта (вместимость может составлять до нескольких десятков человек).

Квест-комната

Все большее число фирм, занимающихся организацией всевозможных квестов, предлагают программы для именинников. Чаще всего виновник торжества с друзьями должен пройти все этапы, поиграв в детективов, чтобы в конце был вручен долгожданный презент, но здесь все зависит от вашей фантазии. Сценарий мероприятия может быть любым.

Прогулка по крышам

Отметить день рождения на высоте – еще один необычный способ провести праздник. При необходимости на крыше накрывается стол, создается торжественная атмосфера. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет отметить событие в компании любимого человека или вместе с близкими друзьями.

Картинг

Картинг-центр – еще одно место, где ваш праздник пройдет весело и незабываемо, причем, не только для взрослых, но и для детей. При желании можно организовать соревнования с награждением на пьедестале победителей. Часто на территории таких центров есть гастрономические локации, где можно продолжить празднование.

Спортивные состязания

Можно устроить дружеский турнир по гольфу, боулингу, посетить стрелковый клуб, покататься на сапах, покорить веревочный городок или скалодром, а также организовать другие виды активностей. Зимой можно покататься на лыжах, коньках или тюбингах. Если ваша компания состоит из поклонников активного отдыха, такие варианты подойдут идеально. День рождения в подобном формате точно запомнится лучше, чем стандартные посиделки в кафе или ресторане.

Популярны сегодня и многие другие варианты. Например, часто люди выбирают в качестве локации для проведения праздника различные арт-пространства, где можно интересно провести время, а заодно раскрыть свой творческий потенциал. Кому-то ближе более традиционные места. Многие проводят праздник на свежем воздухе, в специально отведенных для этого зонах. Аквапарки, бары, антикафе и многие другие заведения в столице представлены в огромном ассортименте.