Как проходит фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле

Свои вкусности привезли более 100 производителей из Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Тюменской областей, Татарстана и Белоруссии.
Здесь есть все - сыры, мясо, сладости, мед, крупы и овощи, натуральные чаи.
А еще на ярмарке можно купить красивые украшения ручной работы и игрушки.
Торжественное открытие намечено на 13.30, но людей здесь уже много. "Свое" будет работать в Барнауле и завтра, 3 сентября.
Фестиваль фермерской еды проходит в разных городах России. Две недели назад он "гостил" в Кемеровской области. После Барнаула поедет в Улан-Уде.