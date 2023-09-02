Как проходит фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле

2 сентября в Барнауле, на площади Советов, стартовал фестиваль фермерской еды "Свое", организатором которой выступает Россельхозбанк. Смотрите открытие в фоторепортаже altapress.ru.

Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле

Свои вкусности привезли более 100 производителей из Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Тюменской областей, Татарстана и Белоруссии.

Здесь есть все - сыры, мясо, сладости, мед, крупы и овощи, натуральные чаи.

А еще на ярмарке можно купить красивые украшения ручной работы и игрушки.

Торжественное открытие намечено на 13.30, но людей здесь уже много. "Свое" будет работать в Барнауле и завтра, 3 сентября.

Фестиваль фермерской еды проходит в разных городах России. Две недели назад он "гостил" в Кемеровской области. После Барнаула поедет в Улан-Уде.