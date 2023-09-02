Сегодня столица Алтайского края отмечает свой день рождения. Активное участие в мероприятиях принимают сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В этот день их основной площадкой стал парк "Изумрудный".

Как происходит День города в парке "Изумрудном". Большой фоторепортаж от МЧС.

В парке выступали спасатели первого пожарно-спасательного отряда. Они продемонстрировали продемонстрировали быстрые, слаженные действия, которые нужно выполнять, если прозвенел звонок тревоги.



Также была организована выставка техники, которая всегда у спасателей под рукой. Дети могли посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть инструменты.

Состоялся праздничный концерт с участием оркестра и солистов ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Для проголодавшихся работала полевая кухня.

Ранее мы писали как прошел фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле.