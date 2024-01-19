Как проходят крещенские купания в Барнауле - моржовый фоторепортаж altapress.ru

19 января православные христиане праздновали день Богоявления или Крещения Господня. Корреспондент altapress.ru вместе с верующими участвовал в Крестном ходу, кое-как успел к купели и пообщался с первыми ныряльщиками в прорубь.

Крещенские морозы

Утро 19 января выдалось солнечным и весьма прохладным. Столбики термометров опустились до -20 градусов. Но многие верующие к крещенским морозам привычные, и холодная погода не помешала им прийти к реке Оби.

К крещенской купели православные отправились от храма иконы Божией Матери «Знамение» (Знаменский собор). Отслужив утреннюю литургию и выпив освященной воды, Крестный ход направился через площадь Баварина к реке Оби, где и находилась иордань.

«Быть здоровым — моя обязанность»

На реке уже дежурили сотрудники МЧС, полиции, народной дружины.

Толщины льда на Оби было более, чем достаточно - 50 см. Благодаря этому на реке может спокойно находиться около 20 человек одновременно.

Сотрудники полиции четко следят, чтобы число желающих не превышало разрешенное количество. А тех, кто не успел, просят подождать на суше, за огороженным забором.

- А журналиста пропустите? А то фотограф ушел, а я не успела, - спрашиваю я сотрудника полиции.

- Удостоверение покажете, пропущу.

Убедившись, что на удостоверении действительно я, и глубоко вздохнув, меня пропустили через забор.

На Оби уже начался чин великого освящения воды. Его проводил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Некоторые, не дождавшись конца церемонии, начали готовиться к окунанию в прорубь. Так Владимир Панов стоял на улице в одних купальных шортах, но с накинутой курткой.

«Мороз мне не страшен, я уже больше 68 лет купаюсь в проруби. Как папа меня маленького в воду засунул, так теперь выйти и не могу», - смеется.

За здоровье Владимир Николаевич не переживает, оно у него крепкое: «Я заместитель начальника командира бригады, быть здоровым меня служба заставляет!»

Избавление от болезней

После водосвятия пришедшие начали погружаться в прорубь. В этом году желающих оказалось куда меньше, чем в прошлом. Но купель на Речном Вокзале будет открыта до 00:00 часов 20 января, так что возможно остальные придут искупаться после рабочего дня.

Одним из первых в прорубь окунулся президент федерации зимнего плаванья Алтайского края «Белуха» Олег Чекушкин. Уже девять лет он занимается зимним плаванием и три раза в неделю купается в озере Пионерском. А погружение в прорубь на Крещение — для него добрая традиция.

«Я начал заниматься моржеванием, потому что хотел укрепить здоровье. Раньше у меня очень сильно болела поясница, часто ставили уколы. Но после плаванья зимой эта неприятная болячка прошла, спина меня больше не беспокоит», - рассказывает Олег Чекушкин.

Помимо купаний многие православные набирали священной воды из иордани, не боясь застудить руки. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и разум. Ее можно употреблять внутрь, умываться ею и окроплять жилье.

Священнослужители напоминают, что купание в проруби на Крещение не обязательный обряд для верующих и сам по себе не избавляет от всех грехов.

Тем не менее врачи не отрицают, что зимнее плаванье действительно может укреплять здоровье, но только с учетом регулярно закалки в течение года.

Большой фоторепортаж с Крещения смотрите в субботу 20 января.

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