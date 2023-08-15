Как продвигается реконструкция моста по пр. Ленина, показали в Барнауле

На пр. Ленина приступили к обустройству подъездов к мосту .

На объекте побывал замглавы городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту.

На особом контроле находятся сроки выполнения работ и соблюдение графика строительства.

Подрядчик сообщил, что на подъездах к путепроводу сейчас разбирают старое покрытие. Вскоре начнется подготовка к укладке нового, а также к устройству тротуаров. На ул. Кулагина эти работы уже провели.

Уже в сентябре мостовики начнут укладывать плиты для формирования проезжей части. Не за горами и обустройство трамвайных путей.

Ранее altapress.ru рассказывал, что начали строить в этом году в Барнауле и как это впишется в городские улицы.