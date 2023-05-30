Как при военном положении будут проходить выборы, рассказали власти России

Как будут проходить выборы?
Соответствующие поправки внесли в п. 4 ст. 7 закона «О военном положении", сообщает Forbes.
Согласно документу, будут проводиться выборы и референдумы в регионах, где введено военное положение, или в их частях. Решение о проведении буду принимать Центризбирком после консультаций с Минобороны и ФСБ.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки в середине мая. Документ устанавливает порядок проведения выборов при военном положении, передает издание.
Согласно ему, высшее должностное лицо региона, где действует военное положение, может направить предложение о выборах в ЦИК не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования.
Для чего это необходимо?
Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов поправок, отмечает следующее. Изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Forbes.
Что известно о военном положении?
На данный момент военное положение введено в четырех регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Какие ближайшие выборы?
Согласно конституционным законам о принятии регионов в состав России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны пройти выборы в законодательные органы во второе воскресенье сентября 2023 года.