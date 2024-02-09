Как правильно затопить печь на Златоустьев день. Приметы и традиции 9 февраля

В народно-православном календаре 9 февраля отмечали Златоустьев день или Златоустьев огонь. Православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста.

Традиции Златоустьева дня

В этот день важно было правильно затопить печь - от нее зависел достаток и мир в семье. Все поленья должны были одновременно загореться, чтобы устье печи стало золотым - потому и называли день "Златоустьев огонь".

Чтобы добиться такого эффекта, заранее сушили дрова и щипали лучину. Лучину заготавливали впрок зимой - ведь в это время она была лишена сока.

Иоанну Златоусту молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению. Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.

Спичка. Огонь. СС0

Что нельзя делать 9 февраля

Не стоит топить печь сырыми дровами - к несчастью.

Нельзя чистить печь.

В этот день не рекомендуется совершать покупки.

Не стоит ничего подбирать на улице.

Нельзя обижать домашних кошек, в том числе ругать, бить, прогонять.

Огонь. Костер. СС0

Приметы Златоустьева дня

Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Стекла запотели – к теплу.

Собаки валяются в снегу — будет вьюга.

Звезды как будто в тумане — к оттепели и снегу.

Круглые сугробы на полях — к богатому урожаю.

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