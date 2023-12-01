Как правильно встретить первый день зимы - приметы и традиции 1 декабря

Традиции 1 декабря
Святых Романа и Платона неспроста прозвали зимоуказателями. 1 декабря по особым приметам определяли, какой будет зима. Самих святых просили о помощи пережить суровую зиму, а следующей осенью подарить хороший урожай.
Еще Романа и Платона просили улучшить благосостояние. Для этого совершали обряд - брали монетку самого крупного номинала и, держа ее в руках, говорили:
«Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман».
После чего заговоренную монету на протяжении года носили с собой и не тратили.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов
Что нельзя делать 1 декабря
- Запрещено в этот день выбрасывать игрушки детей.
- Нельзя жаловаться на свою судьбу или других людей - а то привлечете к себе неудачу.
- В первый день зимы не рекомендуется работать или хотя бы не нагружать себя лишними заботами.
- Запрещено отправляться в далекие путешествия или планировать дальние поездки.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов
Приметы 1 декабря
- Увидеть ожившего комара или муху – к оттепели.
- Если за окном метель, то и на Масленицу будет сильно мести.
- Увидеть разгуливающую по двору ворону – к потеплению.
- Месяц на небе в кругу – к снегопаду.
- Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.
- Сильный ветер за окном – зима будет ветреной и снежной.