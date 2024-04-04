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Жизнь

Как правильно сеять капусту весной 2024 года

Капуста — одна из самых холодостойких и неприхотливых в уходе культур. Однако именно от качества рассады зависит ее будущий урожай. Когда сеять капусту на рассаду, какие сорта выбрать и что делать при посеве, расскажет altapress.ru.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Когда сеять

В большей части России ранняя белокочанная капуста, кольраби, цветная, брокколи и савойская хорошо приживаются в начале мая. Поздняя белокочанная, краснокочанная, брюссельская — в конце мая. Однако все зависит от сорта культуры и региона.

По сорту:

  • раннеспелые сорта — с 15 по 25 марта;
  • среднепоздние — примерно с 10 апреля,
  • позднеспелые сорта можно сеять в грунт под пленку 20-25 апреля.

По региону:

В зависимости от климатической зоны необходимо высаживать капусту в следующие сроки:

  • Подмосковье — со второй половины апреля - начала мая;
  • Ленинградская область — с мая;
  • Краснодарский край — март - начало апреля;
  • Урал — с мая;
  • Сибирь — с мая.

Как сеять

Капуста требовательна к качеству почвы. Грунт должен быть рыхлым и питательным.

Семена сеют на глубину примерно в 0,5–0,7 сантиметра. Расстояние между рядками — 2–3 сантиметра. Температура для всходов должна быть не ниже +20 градусов.

В зависимости от сорта всходы появятся на 5-10 день после посева.

После посева рассадный горшок нужно накрыть пленкой. После появления всходов рассаду необходимо досвечивать.

Не нужно заливать рассаду. Полив капусты нужен умеренный, с частотой в 2-3 раза в неделю.

Ошибки в посадке

Если сразу посадить все сорта, то получатся небольшие кочаны. Поздние сорта созревают слишком рано, и такой урожай будет храниться мало.

Семена следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга, не создавая слишком плотную рассаду. В тесноте капуста будет развиваться неравномерно. Кроме этого, загустевшая рассада - подходящая среда для развития инфекционного заболевания — черной ножки.

Также нельзя сеять капусту в темных местах. Она требовательна к уровню освещенности, для выращивания необходимо выбрать светлое пространство.

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