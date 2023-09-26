Как получить посылку? Никак! История потерянной посылки из села Тоурак

Ни для кого не секрет, что у "Почты России" периодически возникают сложности с посылками: отправлений много — ошибки случаются. Но с посылкой одного алтайского жителя история приключилась мистическая. Посылка потерялась между поселком Алтайское и селом Тоурак. И всё из-за нового программного обеспечения.