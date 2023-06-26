Как компания «Бочкари» поддерживает фестиваль Роберта Рождественского

Больше пятнадцати лет литературный праздник в честь культового шестидесятника Роберта Рождественского проходит в селе Косиха. Производитель напитков компания «Бочкари», как надежный партнер фестиваля, помогает сохранять память о поэте. Расскажем, какие сюрпризы компания приготовила для гостей в этом году.

Разножанровый и мультикультурный фестиваль объединяет поэтические выступления известных литераторов, экскурсии по музею поэта, фольклорные и рок-выступления, дегустации блюд и ярмарку ремесленников. Все это — на Яру любви, живописной березовой роще на высоком берегу реки.

Одной из самых ярких площадок остается арт-кафе от «Бочкарей». Здесь дети и взрослые могли не только передохнуть от долгих прогулок на мягких пуфиках и укрыться от дождя под тентами, но и посмотреть выступления, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

Например, в этом году на площадке всех желающих учили создавать яркие бумажные цветы и традиционные лоскутные куколы-обереги. Ольга, представительница старшего поколения, призналась, что собирала такую куклу впервые. «Надеюсь, у меня получается не хуже, чем у внучки», — улыбаясь сказала она.

Гости арт-кафе могли размяться и поупражняться в меткости, стреляя из лука и бросая мячи в мишень. За мозговой штурм отвечали партии в шашки и сбор головоломок. Не обошлось и без зрелищных шоу: например, на импровизированной сцене «богатырь» под восторженные вздохи и аплодисменты голыми руками разламывал сковороды.

Разумеется, на площадке читали стихотворения, пели песни Роберта Рождественского, проводили литературные игры и слушали живую музыку.

Победителям конкурсов компания «Бочкари» дарила свои напитки.

Мы с друзьями на фестиваль приезжаем уже в четвертый раз. Настолько площадка нравится, что в прошлом году решились отправиться на праздник в само село Бочкари, даже побывали на экскурсии на заводе, — рассказывала Вера из села Кытманово. — А сегодня смотрели на командные соревнования, которые проводил Кащей Бессмертный, девочки тут так хорошо выступили, очень весело.

Сотрудники и руководители компании «Бочкари» считают важным поддерживать фестиваль, ведь это сохранение культурного наследия Алтайского края и русской литературы.

Роберт Рождественский — поэт, которого помнят и любят разные поколения. Это можно видеть и на примере событий в Косихе, где прошли эстрадный концерт с приглашенными звездами Мариам Мерабовой, Сергеем Волчковым, «Квартетом ПРО», и рок-фестиваль «Товарищ время», который явно ориентирован на молодую аудиторию.

Напомним, что первые Рождественские чтения прошли в 2007 году. Тогда районной библиотеке в селе Косиха присвоили имя поэта и установили памятную мемориальную доску. За годы небольшой праздник стараниями жителей села, спонсоров, правительства и деятелей культуры трансформировался в фестиваль межрегионального значения.

В 2018 году у мемориального музея открыли памятник поэту — это единственная работа скульптора Зураба Церетели, установленная за Уралом. Доставить памятник на Алтай помог благотворительный фонд В. П. Смагина «Созидание».