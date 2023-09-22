Как картонные роботы захватили площадь Октября восемь лет назад. Исторический фоторепортаж altapress.ru

Веселый и фантастичный Фестиваль науки Алтая прошел в октябре 2015 года. Тогда барнаульцам показали андроида-каратиста, компьютерную вышивку и бои роботов. Что из этого вышло - в нашем историческом фоторепортаже.

2015 год был особенно важен для развития науки в Алтайском крае. Тогда было подписано соглашение с Министерством образования и науки России, а также Агентством стратегических инициатив по реализации в регионе пилотного президентского проекта по дополнительному образованию детей.

В связи с этим было решено привлекать детей к миру науки.

"Одним из приоритетов является развитие у детей ранней профессионализации, воспитание осознанного интереса к научным исследованиям", - заявил тогда прошлый губернатор Алтайского края Александр Карлин.

За три дня фестиваля каждый уголок Барнаула пропитался наукой. Университеты и вузы устраивали у себя тематические экспозиции, приглашали различных специалистов и проводили мастер-классы. Малыши с интересом рассматривали профессиональные приборы и пытались постичь неизведанный мир.

Пятый региональный Фестиваль науки Алтая в 2015 году Анна Зайкова Пятый региональный Фестиваль науки Алтая в 2015 году Анна Зайкова Пятый региональный Фестиваль науки Алтая в 2015 году Анна Зайкова

Основным местой действия стала площадь Октября. Здесь разгуливали картонные роботы и даже вступали друг с другом в спарринги. А приглашенные гости из Москвы рассказывали о том, как покорить Марс - пусть пока только в теории.

Гости фестиваля даже успели отправиться в путешествие во времени и посмотреть на настоящий рыцарский турнир. Историческое шоу показали студенты Алтайского государственного университета. Они облачились в костюмы воинов Руси и Золотой Орды.