7 сентября
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Жизнь

Как из сказки. Сибиряк нашел интересные бирюзовые грибы

Житель Новосибирской области нашел загадочные бирюзовые грибы в районе села Барышева, сообщает "NGS".

Хлороцибория сине-зеленоватая.
Хлороцибория сине-зеленоватая.
wikipedia.org

Мужчина передает, что грибы просто завораживают своим видом. В лесу он был вместе с сыном, тот хотел потрогать, но отец его одернул - вдруг ядовитые.

Биолог и специалист по грибам пояснил, что это хлороцибория сине-зеленоватая.

Отмечается, что такие грибы не ядовиты и не опасны для человека. Однако их не едят, потому что их размер слишком мал.

Интересно, что гриб окрашивает дерево в красивый синеватый цвет, делая ее декоративным элементом среди лесных просторов.

Фото гриба можно посмотреть здесь.

Ранее алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гигантские грибы.

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