2 августа
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Жизнь

Как десантники отмечают День ВДВ в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

93-ю годовщину Воздушно-десантных войск отмечают в Барнауле 2 августа. Фотокорреспондент altapress.ru показывает кадры с праздника.

День ВДВ в Барнауле 2023.
День ВДВ в Барнауле 2023.
Дмитрий Лямзин

День для десантников и их близких начался в 09:40 утра с возложения цветов и почестей солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

До 11:30 на Власихинском кладбище проходила панихида на Аллее Памяти в честь погибших в военных конфликтах разных лет солдат.

А праздничная программа пройдет с 12:00 дня до 18:00 вечера на театральной площадке "Спичка". Там состоятся спортивные состязания, мастер-классы и концертная программа. А также будет открыта военно-полевая кухня, пройдут показательные поступления и семейный праздник.

Подробнее ознакомиться с программой дня можно по ссылке.

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