6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Что мне май, что выходной. Как будут работать алтайские больницы в праздничные дни

Первые праздничные выходные подошли к концу, но впереди еще одни, не менее продолжительные. Глава алтайского здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, как будут работать медучреждения на неделе с 6 по 12 мая.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru
1
Поликлиники и узкопрофильные больницы

Поликлиники будут работать в штатном режиме с 6 по 8 мая. Также на протяжении всей недели врачи будут оказывать неотложную помощь.

В период праздников с 9 по 12 мая в медучреждениях будет принимать пациентов только дежурный врач-терапевт. При этом в эти дни будут работать контакт-центры всех поликлиник. Звонки принимаются с 08:00 до 18:00.

2
Больницы узкого профиля

Остальные медучреждения, которые не оказывают экстренную медицинскую помощь, в праздничные выходные работать не будут. Это касается узкопрофильных больниц и консультативно-диагностических поликлиник.

Попасть к ним можно в будние дни, 6, 7 и 8 мая.

Станция скорой помощи.
Станция скорой помощи.
Андрей Каспришин
3
Стационары и травмпункты

Продолжат свою работу стационары, независимо от будних и выходных дней. Пациентам, проходящих лечение, обеспечат необходимый уход.

Не приостановят на время праздников свою работу и травмпункты. Врачи продолжат оказывать помощь людям на майских выходных в круглосуточном режиме.

4
Женская консультация

Женские консультации будут работать в будние дни с 6 по 8 мая, а также один день на выходных — 11 мая. Пациенток примут с 8:00 до 15:00.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Прозвучат хиты «The Beatles»
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость