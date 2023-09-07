8 сентября
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Жизнь

Как быстро убрать запах перегара, рассказал специалист

Перегар у людей случается в следствии распада спирта в организме. Неприятный запах может появится уже через час после первого глотка и держаться достаточно долго, сообщает Psychologies.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Запах происходит не изо рта, поэтому ошибочно думать, что жвачка может помочь. Печень перерабатывает алкоголь в уксусную кислоту, которая выводится через легкие, а также самый большой орган - кожу.

Как избавиться от запаха перегара

  • Постарайтесь пить больше воды кипяченой или минеральной воды. Это поможет организму скорее вывести спирт. Только не переусердствуйте. 1-2 л будет достаточно.

  • По возможности примите контрастный душ. Это поможет смыть пот, который также выводит продукты распада.

  • Яйца или курица с приправами может помочь с запахом.
  • Принять специальные аппараты. Но нужно помнить, что назначать их может только врач. Если вас мучает проблема перегара даже после маленького глотка - обратитесь к специалисту.

Некоторыми продуктами можно замаскировать перегар, но это будет очень короткий срок. Например, может помочь соленый раствор, зубная паста с ментолом, кофе, жвачка, а также натуральные ароматизаторы: кинза, петрушка и апельсиновая корка.

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