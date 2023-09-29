Как барнаульцы предпочитают проводить выходные и в чем находят причину выйти после них на работу

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какими барнаульцы видят идеальные выходные и что мотивирует выходить на работу после хорошего отдыха.

Семья в приоритете

Выяснилось, что больше всего барнаульцам нравится проводить выходные на природе. Выезд на пикник, в лес, в дендрарий или даже поход на рыбалку и за грибами выберут для себя 25% жителей города.

Почти для стольких же горожан в приоритете семья. Досуг с близкими, совместный выход в свет или просто уютный домашний вечер выберут 21% опрошенных.

На третьем по популярности месте оказались спорт и прогулки. Парки, стадионы, спортзалы, катки, танцевальные мастер-классы – все это с удовольствием оценят в свой выходной 18% барнаульцев.

13% респондентов предпочтут любым активностям тривиальный отдых и ничегонеделание, 10% - сон.

Пара на прогулке. freepik.com/wirestock

Кому театр, кому рыбалка

Часть горожан считает, что лучше всего выходной пройдет в уединении: с книгой в руках и горячим чаем. Другие же выберут что-нибудь культурное и массовое, например, театр или концерт.

Для многих обязательна встреча с друзьями, иначе уикэнд пойдет насмарку.

Респонденты также отмечали, что выходной можно считать удавшимся, если переделаны все домашние дела.

Кстати, каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

Из всего списка мужчины чаще всего делают выбор в пользу семейного отдыха, поездок за город, спорта и рыбалки.

Женщины тоже считают лучшим занятием в выходной поездку за город, но еще любят прогулки, хороший сон и культурную программу.

Рыбалка. unsplash.com

Деньги - главная мотивация

После насыщенных выходных иногда бывает сложно найти в себе силы настроиться на рабочую неделю. Барнаульцы рассказали, что больше всего вдохновляет их на труд.

Очевидно, что главной мотивацией в работе горожане назвали зарплату. Этот вариант выбрали 29% опрошенных.

Помимо денежной составляющей, респонденты находят вдохновение и в благородных вещах: достижении целей, самом рабочем процессе и в возможности приносить людям пользу.

Некоторых трудящихся мотивирует общение с другими людьми, новые знакомства и опыт. Почти столько же наслаждаются атмосферой в коллективе.

Работа в офисе. Фото: ru.freepik.com, автор senivpetro.

В работе не вдохновляет ничего

Еще часть респондентов находят стимул в возможности творить и самореализации. Для кого-то важны новые задачи и вызовы, постоянное обучение, развитие способностей и возможность применить свои знания.

Среди других источников вдохновения горожане называли благодарность клиентов, ответственность, высокую оценку своей работы, порядок, свободу выбора, возможность влиять на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и прочие факторы.

И только для 1% барнаульцев главная мотивация к работе – занятие любимым делом. А каждого десятого респондента и вовсе в работе не вдохновляет ничего.

Мужчины чаще всего давали ответ про зарплату, рабочий процесс и творческую составляющую, а женщины – про пользу обществу, знакомства с людьми и самореализацию.