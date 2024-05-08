Как барнаульцы могут принять участие в народной акции «Бессмертный полк»

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Барнауле на День Победы не будет. Это связано с мерами безопасности. Однако жители краевой столицы имеют возможность принять участие в народной акции в иных форматах.

Так, на федеральном уровне организаторы акции предложили, например, разместить портрет ветерана на одежде или транспорте, поделиться историей о своем родственнике в соцсетях под хештегом #нашБессмертныйполк, а также добавить фото героя семьи на «Стену памяти», которые открываются в учебных заведениях и на предприятиях по всей стране. Подробнее о вариантах принять участие в «Бессмертном полку», а также других акциях, приуроченных ко Дню Победы — в нашем материале.

«Стена Памяти»

Данный формат предполагает размещение стены памяти в организациях, на предприятиях, в учебных заведениях и других учреждениях. Любой желающий заранее распечатавший портрет родного героя, сможет почтить его память, прикрепив портрет рядом с другими ветеранами на установленной конструкции «Стена Памяти».

«Портрет героя на одежде»

В рамках этого формата участники могут нанести на одежду портреты с именами героев. Фото в оформленной таким образом одежде, также можно выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. Из этих фотографий будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

«Бессмертный полк на транспорте»

Фотографии ветеранов с эмблемой Бессмертного полка России можно разместить на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах. Размещать фото лучше на задние боковые стекла машины с правой стороны.

Фото в соцсетях

Еще одним форматом акции станет размещение фотографий с именем героя на аватарке в социальных сетях. Участникам предлагается заменить аватарку на страницах в социальных сетях на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, героев специальной военной операции с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Создать портреты героя можно, воспользовавшись на сайте «Бессмертный полк России» специальным онлайн-конструктором.

Окна Победы

Кроме этого, барнаульцы могут принять участие в ежегодной акции «Окна Победы». Для этого нужно украсить окна в жилых домах, офисных зданиях тематическими рисунками, трафаретами, открытками и символикой Дня Победы.

Флаги Победы

Еще одна акция, которую могут поддержать барнаульцы — «Флаги Победы». Эта акция предполагает вывешивание за окнами своих квартир и домов флага России. В акции «Флаги Победы» в преддверии 9 мая и в День Победы традиционно принимают участие студенческие общежития, школы, ВУЗы, предприятии и организации.

В заключение напомним, что с 24 апреля на территории Барнаула проходит акция «Георгиевская лента», в рамках которой волонтеры вручают горожанам один из символов Воинской Славы — георгиевскую ленту. Если вы хотите стать участником акции, необходимо разместить ленту на одежде. Оптимальные места для этого: на груди в районе сердца, на плече или воротнике при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо пришита ниткой. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах и транспорте.

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