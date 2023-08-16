17 августа
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Жизнь

Как барнаульцы брали штурмом свой первый «Макдональдс» — исторический фоторепортаж altapress.ru

Некоторые сравнивали открытие первого барнаульского «Макдональдса» с аналогичным событием в 1990-м году в Москве. Огромные очереди, давка и грустные взгляды тех, кто только еще ждет свободную кассу. Как горожане встречали уже несуществующий бренд — покажем в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Открытие первого "Макдональдса" в Барнауле.
Открытие первого "Макдональдса" в Барнауле.
Анна Зайкова

Семь лет назад открылся торговый центр «Лето», а вместе с ним и первый «Макдональдс».

Первыми посетителями стали воспитанники Топчихинского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, — их впустили в ресторан на час раньше, чем произошло официальное открытие с клоуном Рональдом Макдональдом.

Меню было без сюрпризов: обычный «Биг Мак», гамбургеры, чизбургеры, картошка фри и другое. Но для барнаульцев все это было еще в диковинку, и за пару часов до открытия вокруг «Лета» собралась внушительная толпа. В основном она состояла из школьников, но встречались семьи с маленькими детьми и даже пенсионеры.

Видео altapress.ru c давкой быстро разошлось по России.

Посетителей пускали партиями. Некоторые по ту сторону окна с грустью смотрели на «счастливчиков», которые уже уплетали первые заказы.

Позже второй ресторан открыли в ТРЦ Galaxy — уже тихо, без праздничной программы и почти без анонсов. А в 2022 году «Макдональдс» и вовсе ушел из «России», оставив после себя бренд «Вкусно — и точка».

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