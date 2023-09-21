Как Алтайский край входит в отопительный сезон

Отопительный сезон в Барнауле стартует 21 сентября. По Бийску и Рубцовску информации пока нет, но предположительно, сезон начнется там с понедельника 25 сентября. Об этом рассказал директор Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Лузанов.

Барнаул готов на 80%

Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс уточнил, что в первую очередь, будут запускаться социальные объекты. Некоторые из них, связанные с круглосуточным пребыванием детей, уже подключены. По словам Гросса, готовность Барнаула к отопительному сезону 2023-2024 гг. по жилым помещениям составляет 80%.

В текущем году в Барнауле ремонтируется 36 участков теплосетей. 14 участков полностью готовы, включая благоустройство, на 18 участках завершены работы на трубах, ресурс уже подается. Еще пять участков до сих пор ремонтируются, все планируется завершить до середины октября. На начале отопительного сезона это не скажется, поскольку есть резервные линии.

Александр Гросс. Фото Дмитрия Лямзина.

Затраты и новые объекты

Гросс отметил, что по ремонтной программе вложения в Барнауле составили 3,5 млрд. По его словам, таких денег в Барнауле еще не вкладывалось. 500 млн рублей направлено на ремонт, а инвестиции составили 3 млрд рублей. Из них 1,5 млрд пошло на подключение больших кварталов: №2036, ул. Большая Нагорная, крупная стройка в районе Речного вокзала.

Александр Гросс,

директор подразделения СГК в Барнауле:

В этом году рассчитываем закончить большой долгожданный объект — насосную станцию НС-18. Она позволит развивать центральную часть города. Сегодня есть некоторые проблемы с гидравлическими режимами, с вводом НС-18 они исчезнут.

Ремонт трубы. Михаил Хаустов

Алтайский край

Как рассказал Игорь Лузанов, всего на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 на инвестиционную и ремонтную программу в Алтайском крае направлено 8,5 млрд рублей. Общие вложения в генерацию составили 3,9 млрд рублей. На ремонты пошло 2,4 млрд рублей. Отремонтировано будет 28 котлов, 14 турбин, 14 генераторов

На теплосетевое хозяйство Барнаула, Бийска и Рубцовска направлено 4,6 млрд рублей. Из них на ремонт — 840 млн. В Барнауле меняется 32 км теплосетей. Из них 15 км — в рамках инвестпрограммы, 17 км — в рамках текущих ремонтов.

Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК. Фото: Анна Зайкова.

Переход с угля на газ

Также Игорь Лузанов отметил, что в Барнауле в этом году ряд котельных переводится с угля на газ.

Александр Гросс,

директор подразделения СГК в Барнауле: