Кадры, налоги и Сереброплавильный завод. Главные проблемы самого творческого бизнеса обсудили в Барнауле

Что входит в креативные индустрии
Как отметили участники встречи, креативные индустрии конвертируют интеллектуальный труд в деньги. Это бизнес на стыке технологии и творчества.
К отрасли относят несколько направлений: рекламу и маркетинг, архитектуру, ремесла, дизайн, моду, кинематография, СМИ и издательское дело, фотографию, музеи, галереи, библиотеки, музыку, театр и другое искусство, производство творческих продуктов и услуг. А также IT: разработку ПО, сервисов, приложений и игр.
В Барнауле, как отметили участники встречи, лучше всех развиты мода и ремесленное производство.
В целом доля креативных индустрий в ВВП края сейчас составляет 3-3,5%. Выше, чем средний показатель по Сибирскому федеральному округу (2,8%), но вдвое ниже, чем у лидера – Новосибирской области (6,64%). Эти данные озвучил замминистра экономического развития края Сергей Кореннов, ссылаясь на Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании этого сектора экономики. Как рассказал Кореннов, АСИ подготовило региональный стандарт, который поможет Алтайскому краю и еще 39 субъектам создать и развивать понятную систему креативных индустрий.
Стандарт всего-навсего предлагает:
- создать опорную организацию, которая будет заниматься его развитием и анализом влияния на экономику региона;
- сформировать сообщество креативных индустрий и определить приоритетные направления – у субъекта должна появиться «креативная специализация»;
- разработать стратегию, создать систему подготовки кадров и меры поддержки;
- заняться повышением спроса на работы и услуги индустрий. Поддержать экспорт;
- создать объекты инфраструктуры креативных индустрий, удерживать и привлекать креативный человеческий капитал.
Рекомендации начнут внедрять с этого года.
У правительства России к 2030 году есть задача увеличить долю индустрий в ВВП страны до 6%. А количество занятых людей в отрасли с 5% до 15%.
Что есть сейчас
Как выяснилось, поддержкой креативного бизнеса, в том числе, занимается центр «Мой бизнес». Его директор Антон Слободчиков отметил, что предпринимателям помогают участвовать во всероссийских выставках, создавать свои интернет-порталы и т.д.
Сейчас центр работает над развитием портала «креатив.22», который будет представлять собой смесь маркетплейса и площадки для общения и популяризации товаров и услуг креативных индустрий края.
«Сегодня создана системная поддержка предпринимательства для всех субъектов: мода, гастрономия, ремесло и т.д. Для последних есть прямая региональная поддержка», - сказала Елена Абдулаева, врио начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры края.
Что нужно
На встрече выступили представители четырех индустрий: мода, мультипликация, народные промыслы, IT. Они рассказали о том, что делают и что необходимо для развития их направлений.
Так модельеры предлагают создать школу дизайна для учеников профильных заведений, потому что программа в них слишком базовая и не учитывает современные тенденции. Это поможет решить проблему недостатка профессиональных кадров.
Также им необходима гибкая система получения патентов и снижение их стоимости, что сделает работу в индустриях привлекательнее.
В Алтайском крае более 200 производств одежды, 20 модных брендов и 30 модельных агентств.
С 2021 года в АГИКе готовят художников анимации и компьютерной графики. Декан факультета визуальных искусств и цифровых технологий института Лариса Шокорова также отметила недостаток профессиональных кадров – у студентов нет преподавателей-практиков.
Это объясняется тем, что все профессиональные студии находятся в центральной части России. Ведутся переговоры с «Союзмультфильмом», специалисты которого пробуют обучать студентов на фрилансе, однако это может сказаться на качестве образования.
Кроме того, студентам негде проходить практику, а учебные студии недостаточно хорошо оснащены.
Лариса Шокорова предлагает открыть мультипликационную студию АнимаTerra, где можно будет практиковаться и работать. А поддерживать ее смогут государственные и региональные заказы.
Она привела в пример анимационную студию, которая создала мультфильм на алтайском языке по заказу Минобразования Республики Алтай. Мультик показывают на уроках.
Своими силами
Художник-керамист, народный мастер Алтайского края Михаил Бывших отметил, что не стоит во всем полагаться на поддержку.
«Многие жалуются на то, что им не дают помещение, не купили печки, не дали круги и краски, не повезли их куда-то, - сказал он. - Я считаю, что эти ресурсы - хорошо и круто, но это не может быть фундаментом. Каждый должен строить свою экономику и проекты собственными силами».
За 14 лет мастер успел создать собственное гончарное производство и школу на ул. Мало-Тобольской, по которой теперь начинает развивать франшизу. От взаимовыгодной поддержки совсем не отказывается: например, за счет грантов ведет социальную работу, обучает творчеству детей-сирот.
Министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов подчеркнул, что с уходом ряда мировых компаний, у российских разработчиков появилось окно возможностей. Но при этом текучка кадров продолжается.
Власти работают над поддержкой специалистов, в вузах увеличивают количество бюджетных мест для «айтишников».
Поговорили и о том, что неплохо бы предоставить креативным индустриям налоговые льготы.
Негде собираться
Самая обсуждаемая проблема: в Барнауле нет организованных креативных пространств. Они нужны как тем, кто создает товары и услуги, так и тем, кто их получает.
На встрече припомнили об опросе студентов о том, почему они хотят уехать из города. Ответы о зарплате мелькали куда меньше, чем низкое качество городской среды и возможности самореализации.
Положение может несколько изменить креативный кластер. Единый объект с ресторанами, мастерскими и выставочными залами станет точкой притяжения и позволит развиваться индустриям, считает Евгения Слащева, завотделом по развитию туризма администрации Барнаула.
Главные критерии зданий для комплекса: историчность, пешая доступность. И один собственник – по возможности.
Елена Слащева привела в пример несколько столичных креативных пространств. Московский дизайн-завод «Флакон», где с 2009 года поселились более 200 компаний разных форматов: творческие студии, рестораны, культурно-образовательные площадки, мастерские.
А также петербургский «Севкабель Порт», промышленном объекте, где проводят более 600 мероприятий в год. В том числе крупные музыкальные фестивали.
Такую творческую среду, которая бы объединила бизнес, досуг, образование, спорт, гастрономию предлагают создать на Сереброплавильном заводе.
Какие-никакие попытки обжить это место уже были: в конторе завода действовала театральная площадка «Спичка» и до сих пор работает одноименный бар.
Однако «серьезно» заняться объектом не торопятся. Статус федерального памятника ограничивает возможности менять его внешний вид, а его состояние требует немаленьких вложений в реконструкцию.
Восстановить комплекс – одна из задач перед надвигающимся 300-летием Барнаула, считает председатель Общественной палаты края Юрий Шамков.
«В 2021 году собственник оценивал состояние объекта. А теперь, насколько мне известно, он готовит проект приспособления данной территории в похожем формате. На каком именно этапе – не могу сказать», - добавила Елена Слащева.
Возможны и другие варианты. Но проблема в том, что все основные помещения в историческом центре также частные, не в собственности города. Чтобы что-то изменить, нужно долго договариваться.
Общественная палата Алтайского края предлагает к 300-летию города построить помещение для креативного пространства, которое будет отвечать современным требованиям. Помимо этого, в резолюции заседания есть другие идеи для развития индустрий.
Что предлагает Общественная палата правительству края:
- составить перечень региональных креативных индустрий и популяризовывать их;
- создать профильный сайт, где будет информация об успешных практиках, новости и анонсы, планы, описание инфраструктуры и рекомендация для субъектов креативного предпринимательства;
- открыть проектный офис на базе центра «Мой бизнес», а также креативное пространство для крупных выставок, презентаций, конференций, форумов, модных показов и т.д.
- рассмотреть возможность подготовки и переподготовки региональных кадров; рекомендовать учебным заведениям открывать новые программы по приоритетным направлениям;
- разработать нормативно-правовую базу, гибкие тарифы на патенты в сфере креативных индустрий;
- дать перечень мер государственной поддержки производства и сбыта продукции, в том числе с помощью субсидий и грантов.
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