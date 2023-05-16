18 мая
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Жизнь

Кадрами массового цветения природы поделились на Алтае. А еще запечатлели грозу

Цветение маральника и сибирского кандыка на Алтае находится в самом разгаре. Фотографии живописной природы показали в Алтайском биосферном заповеднике.

Кандык сибирский.
Кандык сибирский.
Алтайский биосферный заповедник/Александр Лотов

Кусты маральника на берегу Телецкого озера запечатлел сотрудник заповедника Евгений Веселовский.

"Все по-старому - служба заповедная и жизнь деревенская", - пишет Веселовский.

С утра научного работника ждет обход экскурсионных маршрутов с санитарной очисткой, потом - успеть сложить грядки между дождями. Затем проверить берег и покормить домашних животных. А в награду - вот такие фотографии.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский
Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский
Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский
Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский
Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский
Цветение маральника.
Цветение маральника.
Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский

Ну а Александр Лотов нашел целую сокровищницу с сибирским кандыком.

Кандык сибирский - редкое и охраняемое растение, которое внесли в Красную книгу РФ. Массовое цветение этого растения в заповеднике начинается в апреле-мае.

Особо ценно раннее цветение кандыка, сразу после таяния снега, когда других цветов еще очень мало.

А еще первую майскую грозу застали в Алтайском крае. Вместе с пыльной бурей, она прошла мимо села Ракиты в Рубцовском районе 11 мая.

Майская гроза.
Майская гроза.
"В курсе 22"/Евгения Храпко
Майская гроза.
Майская гроза.
"В курсе 22"/Евгения Храпко
Майская гроза.
Майская гроза.
"В курсе 22"/Евгения Храпко
Майская гроза.
Майская гроза.
"В курсе 22"/Евгения Храпко

Ранее кадрами цветущей черемухи поделились барнаульцы.

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