Кадрами массового цветения природы поделились на Алтае. А еще запечатлели грозу

Цветение маральника и сибирского кандыка на Алтае находится в самом разгаре. Фотографии живописной природы показали в Алтайском биосферном заповеднике.

Кусты маральника на берегу Телецкого озера запечатлел сотрудник заповедника Евгений Веселовский.

"Все по-старому - служба заповедная и жизнь деревенская", - пишет Веселовский.

С утра научного работника ждет обход экскурсионных маршрутов с санитарной очисткой, потом - успеть сложить грядки между дождями. Затем проверить берег и покормить домашних животных. А в награду - вот такие фотографии.

Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский Цветение маральника. Алтайский биосферный заповедник/Евгений Веселовский

Ну а Александр Лотов нашел целую сокровищницу с сибирским кандыком.

Кандык сибирский - редкое и охраняемое растение, которое внесли в Красную книгу РФ. Массовое цветение этого растения в заповеднике начинается в апреле-мае.

Особо ценно раннее цветение кандыка, сразу после таяния снега, когда других цветов еще очень мало.

А еще первую майскую грозу застали в Алтайском крае. Вместе с пыльной бурей, она прошла мимо села Ракиты в Рубцовском районе 11 мая.

Майская гроза. "В курсе 22"/Евгения Храпко Майская гроза. "В курсе 22"/Евгения Храпко Майская гроза. "В курсе 22"/Евгения Храпко Майская гроза. "В курсе 22"/Евгения Храпко

Ранее кадрами цветущей черемухи поделились барнаульцы.