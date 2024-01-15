16 января
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Жизнь

К вам можно? 10 кафе и кофеен Барнаула, в которые пустят с собакой

Altapress.ru узнал, в какие кондитерские и кафе Барнаула можно прийти с питомцем — и не с «карманным», а с животным-компаньоном средних и крупных пород.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

  • Zavarka coffee

Популярное место у студентов и ценителей уюта. Сюда можно прийти поработать с ноутбуком и питомцем, или заказать себе еду на вынос.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

  • Kuzina

Кондитерская, которая известна не только вкусными сладостями, но и тем, что «С собачками можно». Кстати, здесь можно купить угощение и для питомца: Kuzina предлагает специальные галеты-косточки.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

  • FreeMan's

В кофе-баре FreeMan's многолюдно, так что братьям нашим меньшим стоит поберечь лапы. Да, сюда тоже можно прийти с собакой. Сотрудники мило предложат угощение не только для вас, но и для вашего питомца.

  • Surf coffee x Young

Еще одно уютное кафе, в которое можно привести своего четвероногого друга. Заведение находится по соседству с «Заваркой».

  • Cherry Merry

Кафе-кондитерская Cherry Merry тоже принимает в ряд своих посетителей собак. Здесь можно заказать торт, пирожные, хлеб и многое другое. А собакен поможет с выбором.

Собаки в кафе.
Собаки в кафе.
unsplash.com

  • «Место пасты»

«Дом» итальянской кухни, в котором при посетителях готовят разнообразные макароны, пиццу и напитки. С собаками сюда можно.

  • Base coffee

Тихое кафе в с видом на сквер. Сюда тоже можно прийти с питомцем. Летом заведение открывает столики на улице, а зимой теплое помещение, в котором можно погреться с шерстяным другом. Еще из приятных бонусов: здесь можно играть в «настолки».

Собаки в кафе.
Собаки в кафе.
unsplash.com

  • «Люси готовит»

Новое кафе, которое, по словам некоторых посетителей, «держит московский уровень сервиса». И сюда можно прийти с собакой.

  • «Арбат кофе»

Небольшая кофейня на Мало-Тобольской улице, в которой можно отдохнуть с питомцем и выпить чашку горячего кофе. Зимой там работает крытая терраса.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

  • Tutto il Pane

Пекарня, в которой пекут хлеб, как в детстве, готовят десерты с чистым составом и пускают с собаками.

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