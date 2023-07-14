Известного российского певца увезли со сцены на рояле

Это был Юрий Антонов, причем в программе о нем заявлено не было, указывает "МК". Потому появление популярного певца стало полной неожиданностью для зрителей.

В последнее время исполнитель ходил с тростью из-за болезни ног. Но на сцену в Витебске вышел без нее. Стоять артисту было трудно — он сидел за белым роялем. Очевидно, после выступления Юрий Михайлович почувствовал, что боли усилились. Поэтому его вместе с роялем перевезли на край сцены.

И уже оттуда он ушел за кулисы.

Ранее сообщалось, что Юрия Антонова госпитализировали с сердечным приступом. Однако впоследствии Антонов опроверг информацию о своей госпитализации. Сейчас он находится дома.