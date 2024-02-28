Известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову делал операцию хирург Илья Елагин. Об этом сообщает Mash .

Владелец клиники IQ Plastique рассказал, что операцию 35-летнего пациенту делал опытный хирург Илья Елагин.

За плечами Елагина более трех тыс. подобных операций.

Хайдаров отмечает, что сама операция (шунтирование желудка) прошла без осложнений. Однако состояние Гаврилова ухудшилось ночью.

Медики клиники во главе с самим Хайдаровым перевели мужчины в большой медицинский центр. Ему сделали еще одну операцию —ревизионную лапаротомию. После этого он находился в реанимации.

Сам Хайдаров заявил, что состояние могла ухудшить злокачественная гипертермия.

Звездный хирург планирует оказать всю возможную помощь родственникам погибшего.

Ранее сообщалось, что певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь.

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