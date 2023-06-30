30 июня
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Жизнь

Извечная пробка на ул. Челюскинцев заблокировала проезд скорой помощи

Барнаульцы поделились в соцсетях кадрами, как пробка на ул. Челюскинцев помешала проезду кареты скорой помощи.

Скорая застряла в пробке в Барнауле.
Скорая застряла в пробке в Барнауле.
Barnaul 22

Автомобили на ул. Челюскинцев, от поворота с ул. Папаницев в сторону пр. Строителей, стоят в пробках ежедневно - и днем, и вечером.

Места, где барнаульцы проезжают по трамвайным путям.
Места, где барнаульцы проезжают по трамвайным путям.
2GIS

Водители ссылаются на малое количество дорожных полос - всего две - и занимают трамвайные пути, создавая затор и для пассажиров электротранспорта.

Многие барнаульцы давно возмущаются сложившейся ситуации, отмечая, что движение по путям запрещено - об этом говорят знаки и столбики. Но водители продолжают нарушать правила.

Но даже проезд по рельсам не помогает разгрузить дорогу. На этот раз в пробке застряла карета скорой помощи с включенным проблесковым маячком. В соцсетях люди надеются, что эта задержка не стала решающей для чьей-то жизни.

Ранее на другом проблемном участке, где автомобили также занимают трамвайные пути, экипаж ДПС расчистил электротранспорту путь.

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