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Жизнь

Изрядно тряхнуло сибирский регион

Землетрясение зафиксировали 9 февраля в Сибирском федеральном округе (СФО).

Землетрясение.
Землетрясение.
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Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, сообщает "Интерфакс". Это произошло в Туве.

Сейсмоактивность в регионе сохраняется с конца 2011 года.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

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