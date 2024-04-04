5 апреля
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Жизнь

Из зоокафе сбежали 100 хаски и радостно разбежались по торговому центру

В Китае 100 хаски сбежали из зоокафе и начали бегать по торговому центру. Об этом сообщает South China Morning Post.

Хаски.
Хаски.
Indicator.Ru

Отмечается, что собаки решили сбежать, когда владелец заведения впервые за долгое время пришел навестить питомцев. Хаски начали волноваться перед встречей с мужчиной.

Один из посетителей забыл дверь и собаки выбежали из кафе и начали радостно бегать по торговому центру.

Сначала хаски не слушались сотрудников кафе. Однако их все же удалось собрать. В «наказание» хвостатым дали вкусные куриные ножки.

Пользовали сети, сравнили собак с учениками, которые выбегают из школы после уроков.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край вернулись черные аисты.

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