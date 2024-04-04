Из зоокафе сбежали 100 хаски и радостно разбежались по торговому центру

Отмечается, что собаки решили сбежать, когда владелец заведения впервые за долгое время пришел навестить питомцев. Хаски начали волноваться перед встречей с мужчиной.
Один из посетителей забыл дверь и собаки выбежали из кафе и начали радостно бегать по торговому центру.
Сначала хаски не слушались сотрудников кафе. Однако их все же удалось собрать. В «наказание» хвостатым дали вкусные куриные ножки.
Пользовали сети, сравнили собак с учениками, которые выбегают из школы после уроков.
Ранее сообщалось, что в Алтайский край вернулись черные аисты.
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