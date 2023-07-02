Из-за слова "война" прервали исполнение песни на рок-фестивале

На рок-фестивале под Великим Новгородом прервали исполнение песни из-за слова "война".

Организаторы испугались, что артисты могут попасть под статью о дискредитации ВС РФ.

В песне группы "Смена" прозвучала строчка: "В стране мечты никто не желает войны", однако исполнителей просили не петь это.

В пресс-службе губернатора Новгородской области сообщили, что фестиваль "Новгородское лето" не предусматривает политические настроения.

«Коллег действительно просили не упоминать слово «война» в песне. К сожалению, они не прислушались к просьбам. Поэтому организаторы приняли решение попросить их дальше не продолжать выступление», — отметили в пресс-службе.

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