Из-за мощной вспышки на экваторе Солнца на регионы Сибири обрушилась затяжная магнитная буря

В ближайшее время магнитное поле Земли начнет колебаться, пишут "Новые Известия". По прогнозам, магнитная буря продлится с 23 по 26 мая.

23 мая 4-балльная магнитная буря уже накрыла все регионы России, 24 мая геоудар возрастет до 5 баллов, 26 июня постепенно начнет снижаться. А с 27 мая по 1 июня магнитный фон восстановится.

Стоит отметить, что страдают от солнечной радиации все страны планеты.

Прогноз на июнь

Но 2 июня ожидается новый всплеск до 4 баллов, а следующий всплеск ожидается 12 июня.

Время до катастрофы

Ранее ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. NASA удалось разработать систему, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до ее начала. Наверняка за это время можно успеть отключить особо чувствительные гаджеты.

Солнечная радиация

Между тем продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Дыра

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов. Может пострадать даже точная электроника на Международной космической станции (МКС).

Замечено, что во время мощных магнитных бурь идет плохой сигнал на телевизоры - часто пропадает изображение, появляется рябь радужного цвета.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня.