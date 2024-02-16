Из-за чего чаще всего возникают аварийные ситуации на дорогах, и как их избежать

За 2023 год в Алтайском крае произошло более 2 тыс. ДТП, в которых погибли около 200 человек и получили ранения почти 3 тыс. Госавтоинспекция Алтайского края регулярно следит за выполнением водителями и пешеходами правил дорожного движения. В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали из-за чего чаще всего возникают аварийно-опасные ситуации на дорогах и напомнили, как их избежать.

1. Управление автомобилем в нетрезвом виде

По статистике, каждая четвертая авария с участием водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, происходит с летальным исходом. Так, за 2023 год на территории Алтайского края зарегистрировано 223 ДТП с участием автомобилистов в нетрезвом состоянии, в которых 54 человека погибли и 269 получили ранения.

Попадая в организм, алкоголь притупляет реакцию и внимание, не позволяет контролировать и объективно оценивать дорожную обстановку.

Региональная Госавтоинспекция напоминает: в соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ управление автомобилем в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ аналогичная ответственность предусмотрена и за отказ водителя транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция за нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет.

2. Нехватка опыта и знаний

Из-за того, что у начинающего водителя еще не сформированы необходимые для автомобилиста навыки, нередко возникают аварийные ситуации, которые приводят к трагичным последствиям.

За 2023 год на территории Алтайского края зарегистрировано 119 ДТП с участием водителей со стажем управления автомобилем менее 2-х лет. В результате аварий погибли 15 человек и 192 получили ранения.

Госавтоинспекция Алтайского края дает начинающим водителям следующие рекомендации:

отказаться от резких маневров;

двигаться со скоростью, позволяющей своевременно среагировать на дорожную обстановку;

оценивать расстояние до приближающихся автомобилей при разворотах и поворотах;

соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями;

воздержаться от поездок в ночное время или в периоды с максимальной интенсивностью дорожного движения;

выделить несколько выходных дней для изучения частых маршрутов.

Для информирования других участников дорожного движения о том, что за рулем находится «молодой» водитель, нужно прикрепить на стекло заднего вида желтый восклицательный знак.

3. Выезд на встречную полосу движения

На загородных автодорогах водители нередко выезжают на встречную полосу, особенно при выполнении обгона. В таких случаях страдают и сами правонарушители, и случайные участники дорожного движения.

По статистике, за 2023 год на территории Алтайского края произошло 168 ДТП из-за подобных нарушений, в которых 55 человек погибли и 327 пострадали.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей: выезд на полосу встречного движения — опасный и рискованный маневр. Это действие сопровождается увеличением скорости, из-за чего возрастает сила удара при столкновении автомобилей. В таких условиях избежать трагических ситуаций на дороге практически невозможно.

По действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу в случаях, где это запрещено, в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ составляет 5 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем до полугода.

За выезд на встречную полосу в случаях, где это запрещено, предусмотрено наказание в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ. Фото: Анна Зайкова.

4. Недисциплинированное поведение пешеходов на дороге

Нередко на территории региона происходят аварии, в которых виноваты пешеходы.

В Алтайском крае за 2023 год зарегистрировали 708 наездов на пешеходов. При этом 198 ДТП произошло по их собственной неосторожности.

Госавтоинспекция края дает пешим участникам дорожного движения следующие рекомендации:

передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;

пересекать проезжую часть только в строго установленных местах;

прежде, чем пересекать проезжую часть, нужно убедиться, что водители машин во всех рядах остановились;

при движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы;

не отвлекаться на телефонные разговоры и SMS.

За нарушение пешеходами правил дорожного движения согласно статье 12.29 КоАП РФ предусмотрена административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

5. Наезд на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах

Каждое второе ДТП в регионе, связанное с наездом на пешеходов, происходит из-за несоблюдения водителем правил проезда пешеходных переходов.

Так, по данной причине в 2023 году на территории Алтайского края произошло 298 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли и 300 получили ранения.

Для исключения трагических ситуаций водитель должен соблюдать следующие правила:

при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода;

если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то другие транспортные средства, движущиеся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость;

при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов;

на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, закончить пересечение проезжей части соответствующего направления;

запрещается въезжать на пешеходный переход;

на перекрестке при повороте уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть.

Невыполнение требования согласно статье 12.18 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание на то, что при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам водителям стоит быть предельно дисциплинированными и ответственными.

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