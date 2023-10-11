11 октября
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Жизнь

Из-под домашнего ареста выпустили бывшего ректора бийского университета

Бийский городской суд изменил меру пресечения для бывшего ректора педагогического университета им. В.М. Шукшина Людмилы Мокрецовой, сообщает "Банфакс".

Людмила Мокрецова
Людмила Мокрецова
YouTube-канал АГГПУ им. В.М. Шукшина

Экс-ректора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Известно, что изначально ее отправили в СИЗО из опасений, что она будет давить на свидетелей.

Уже через месяц ее поместили под домашний арест. Но этой меры послабления для нее было не достаточно. Сообщают, что она неоднократно нарушала условия содержания в стенах своего дома.

Ранее Людмилу Мокрецову подозревали в нескольких уголовных преступлениях: возбудили дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности".

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