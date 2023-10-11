Из-под домашнего ареста выпустили бывшего ректора бийского университета

Экс-ректора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Известно, что изначально ее отправили в СИЗО из опасений, что она будет давить на свидетелей.

Уже через месяц ее поместили под домашний арест. Но этой меры послабления для нее было не достаточно. Сообщают, что она неоднократно нарушала условия содержания в стенах своего дома.

Ранее Людмилу Мокрецову подозревали в нескольких уголовных преступлениях: возбудили дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности".