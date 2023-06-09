12 июня
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Жизнь

К чему снятся деньги 9 июня. Приметы на Федорин день

9 июня в народе называли Федориным днем. В этот день Православная церковь чтит память мученицы Феодоры Александрийской. Она приняла обед безбрачия и пострадала от язычников. В народе ее называли Домовницей-мученицей и считали покровительницей семейного очага.

"Домовой и хозяйка".
"Домовой и хозяйка".
Кадры из мультфильма "Домовой и хозяйка"

Традиции в Федорин день

Говорили: "На Федору не выноси из избы сору".

На Руси Федору называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье.

В этот день также лучше не выносить – как в прямом, так и в переносном смысле – сор из избы. Запрещено мести полы: считается, что заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и Домового в придачу. Не стоит также стирать детские вещи, иначе к ребенку могут пристать темные силы.

Люди. Разговор. Беседа.
Люди. Разговор. Беседа.
https://unsplash.com/

Народные приметы 9 июня

  • Если на восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время.
  • Рябина обильно цветет, то уродится овес.
  • Роса долго не высыхает — будет гроза.
  • Если пришелся первый летний туман, то стоит ждать богатого урожая грибов.
Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Толкование снов на 9 июня

  • В этот период обычно снится получение финансов, а также выигрыши. Это говорит о том, что стоит готовиться к удовлетворению необходимых потребностей в жизни. Если же во сне вы теряете материальные блага, то это свидетельствует о монотонности вашей жизни.
  • Сны на 9 июня обычно вещие. Стоит акцентировать внимание на видениях с запоминающимися сюжетными линиями. Запоминайте увиденные символы. Если сон пугающий, то это абсолютно не является предвестником негатива. Это скорее предупреждение о событии, которое вызовет сильный выброс энергии и эмоций.
  • Помимо всего, сны на 9 июня выражают финансовое благополучие, материальную стабильность и ход дел в бизнесе на долгий период времени. Опираясь на это, можно планировать дела, связанные с тратой крупных денежных сумм.
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