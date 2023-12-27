28 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ивлеева расплакалась на камеру и назвала происходящее прилюдной казнью

Блогерша Настя Ивалеева выпустила ролик, в котором она плачет и говорит, что в стране устроили прилюдную казнь из-за ее вечеринки.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
https://t.me/ivleeva360

«Говорят, Россия умеет прощать…Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, что, наверное, сейчас уже и происходит», - сказала артистка.

Напомним, после «почти голой» вечеринки, которую устроила Ивлеева в клубе «Мутабор» в Москве, на присутствующих посыпались угрозы и обвинения. С ними стали разрывать контракты, вырезать из новогодних эфиров, отменять их концерты.

Например, концерт Лолиты уже отменили в Барнауле. Он должен был пройти 29 марта в ДК Моторостроителей.

Тем временем депутат ГД РФ Виталий Милонов заступился за Ивлееву.

«Зачем требовать с Насти Ивлеевой какие-то деньги, я не понимаю. Русский народ ведь милосердный, мы умеем прощать», - сказал Милонов.

Ранее о намерении подать иск и взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей заявил продюсер сериала "Бригада" Александр Ишнаков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость