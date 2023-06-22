Иван Лоор поддержал обращение алтайских депутатов о тревожном положении "Почты России" из-за оптимизации

Причины - неукомплектованность штатов, а также предстоящее сокращение заработной платы почтальонов из-за введения новой системы оплаты труда.
Для жителей Алтайского края такое положение является действительно критичным - во многих населенных пунктах, в том числе в отдаленных и малочисленных, особенно там, где ограничена сотовая связь и доступ к интернету, услуги почты являются жизненно необходимыми.
К проблеме активно подключится депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор:
«В Алтайском крае функционируют более тысячи отделений почтовой связи, большая часть из которых работает в сельской местности. Если руководство "Почты России" проведет "нормирование рабочего времени" с последующим пересмотром штатного расписания и снижением заработной платы почтальонам, произойдет массовый отток работников. Коллеги в АКЗС призывают обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять решения, исключающие масштабные негативные последствия», - сказал парламентарий, комментируя сложившуюся ситуацию.
Он также заявил, что хорошо знает о проблемах, связанных с почтовой службой – причем как от получателей услуг «Почты России», так и от журналистов краевых и районных периодических изданий.
«Уже не первый год возникают угрозы подписной компании, в том числе потому, что не решена проблема несоразмерно дорогой доставки районных газет, нередко достигающей 60% стоимости самих периодических изданий. Я готов обратиться к коллегам по фракции «Единой России» в Государственной Думе с предложением пригласить на ближайшее заседание фракционной группы руководителя «Почты России» для обсуждения проблем и выработки срочных мер по их решению», - сказал Иван Лоор.