Победитель викторины № 2 Иван (тел.: *9660)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Когда ехать на автомобиле запрещено», участники которой отвечали на вопросы теста на знание основных правил дорожного движения, связанных с запретами на эксплуатацию транспорта.
Победитель викторины № 2 Иван (тел.: *9660)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
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