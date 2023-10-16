16 октября
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Жизнь

Итоги викторины «Безопасность детей и подростков на дорогах»

Подведены итоги викторины «Безопасность детей и подростков на дорогах», участники которой отвечали на вопросы теста на знание основных правил ПДД, связанных с обеспечением безопасности юного поколения на дорогах.

Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Победитель викторины — Артем (тел.: *7808)

В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.


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