Победитель викторины — Артем (тел.: *7808)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Безопасность детей и подростков на дорогах», участники которой отвечали на вопросы теста на знание основных правил ПДД, связанных с обеспечением безопасности юного поколения на дорогах.
Победитель викторины — Артем (тел.: *7808)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
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