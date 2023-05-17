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Жизнь

Истощенного, но живого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после катастрофического землетрясения

Мужчине из Сирии удалось выжить после разрушительного землетрясения, сообщает Akhbar.fouri. Сириец провел под завалами более трех месяцев.

Землетрясение. Латакия, Сирия.
Землетрясение. Латакия, Сирия.
Съемка: «Канопус-В», vk.com/roscosmos

Из-под завалов мужчину достали 16 мая. Он очень сильно истощен — сплошные кости, обтянутые кожей.

Сейчас за ним ухаживают медики, пишет РЕН ТВ.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок. Вскоре катастрофический сейсмотолчок случился в Сирии.

Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.

В Сирии погибли 1414 человек.

Также самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.

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