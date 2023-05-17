Истощенного, но живого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после катастрофического землетрясения

Из-под завалов мужчину достали 16 мая. Он очень сильно истощен — сплошные кости, обтянутые кожей.
Сейчас за ним ухаживают медики, пишет РЕН ТВ.
Что произошло
Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок. Вскоре катастрофический сейсмотолчок случился в Сирии.
Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.
В Сирии погибли 1414 человек.
Также самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.